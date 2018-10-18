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Около 50% респондентов не готовы бросить работу даже при достаточном наличии денег — опрос

19:03 | 18.10.2018 | Общество

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Чуть менее половины респондентов — в общей сложности 48,8% — ответили отрицательно на вопрос о том, бросили ли бы они работу, если бы имели достаточно денег, чтобы больше на нее никогда не ходить. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 25 сентября по 17 октября 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Около 50% респондентов не готовы бросить работу даже при достаточном наличии денег — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно полученным данным, 29,6% проголосовавших (148 пользователей) выбрали вариант «Нет, конечно», 19,2% (96 пользователей) — «Скорее нет».

Тех, кто однозначно навсегда готов был бы бросить работу, имея необходимое количество средств к существованию, оказалось чуть меньше — 27,8% (139 пользователей). 17,8% участников опроса (89 пользователей) также ответили положительно, но с определенной долей сомнения.

5,6% респондентов (28 пользователей) затруднились с ответом.

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился осенью 2016 года. Тогда о своей неготовности бросить работу при наличии достаточного количества денег сообщили более 50% его участников.

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