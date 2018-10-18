В Пензе суд обязал МУП возместить ущерб автомобилисту, в чью машину влетел кусок асфальта Общество

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил исковые требования владельца автомобиля «Kia Rio» о возмещении ущерба, причиненного транспортному средству фрагментом асфальтового покрытия, вылетевшего из-под колес ехавшей впереди машины.

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Как отмечается в решении суда, ДТП произошло на улице Баумана в Пензе днем 5 января 2018 года.

В роли ответчика выступило муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост», с которым ранее был заключен контракт на содержание автодорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, а также ливне-дренажной сети в границах городского округа в период до 31 марта 2018 года. На основании данного документа улица Баумана была передана на содержание МУПа.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Пензавтодор», выполнявшее работы по реконструкции улицы.

Исследовав все обстоятельства дела суд решил взыскать с МУП «Пензадормост» в пользу автомобилиста более 140 тыс. рублей, из них около 102 тыс. рублей — расходы на восстановительный ремонт, 3 тыс. 300 рублей — утрата товарной стоимости, 20 тыс. рублей — оплата услуг представителя, а оставшаяся сумма — траты на проведение оценки, оформление доверенности и госпошлину.

Решение пока не вступило в законную силу.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы, МУП «Пензадормост» подал апелляционную жалобу.