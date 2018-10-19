На улице Батайской в Пензе планируется возвести новый мост Общество

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Строительство нового моста планируется взамен существующего на улице Батайской в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе личного приема граждан, 18 октября.

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С просьбой о ремонте сооружения к нему от имени жителей микрорайона Кривозерье обратилась председатель ТОС «Черниговский» Тамара Соколова.

Мэр пояснил, что ему известно о неудовлетворительном состоянии объекта.

«В настоящее время готовится техническое задание на проектирование, и выполняется расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство нового моста на Батайской», — сказал Виктор Кувайцев.

В ходе приема к нему также обратились жители улицы Староречной. Они сообщили, что тупиковый отрезок пути длиной 200 метров не вошел в объемы ремонта, который проводился в 2015 году.

В связи с этим мэр поручил директору департамента ЖКХ города Максиму Иванкину и главе администрации Ленинского района Пензы Надежде Москвитиной определить, что будет целесообразнее — отремонтировать указанный участок или всю дорогу включить в проект «БКД», сообщает пресс-служба горадминистрации.