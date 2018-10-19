Скончался заместитель председателя пензенского реготделения РГО Олег Авдеев Общество

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Заместитель председателя пензенского областного отделения Русского географического общества по внутрирегиональному развитию и работе с персоналом Олег Авдеев скончался после продолжительной болезни утром в пятницу, 19 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

От лица членов организации он выразил соболезнования родным и близким покойного.

Игорь Пантюшов уточнил, что информация о времени и месте прощания с Олегом Авдеевым станет известна позднее.

Авдеев Олег Валерьевич был членом постоянной комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи областного совета ветеранов внутренних войск, ветераном МВД РФ, полковником в отставке.

В 1985 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры.

С 1985 по 1996 год работал в научно-исследовательском институте.

С 1996 по 2010 год служил в МВД России на инженерных должностях, затем последовательно занимал должности преподавателя, старшего преподавателя, начальника кафедры в системе повышения квалификации сотрудников ведомства и военнослужащих внутренних войск.

Неоднократно направлялся в служебные командировки в Дагестан, на Сахалин, на Чукотку.

За период службы в МВД России неоднократно поощрялся главным командованием внутренних войск МВД России.

Являлся членом федерации радиоспорта Пензенской области, начальником коллективной радиостанции при областной станции юных техников, руководителем подростковой секции радиоэкспедиций.

Активно занимался фотографией, увлекался географией и историей региона.