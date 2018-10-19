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В Пензе маршрут №24 будет продлен до поселка Камыши-Хвощи

15:20 | 19.10.2018 | Общество

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Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Автобусы малого класса №24 «Пенза-I — Нефтебаза» будут доезжать до поселка Камыши-Хвощи. Соответствующий приказ начальника управления транспорта и связи города Юлии Ереминой опубликован в муниципальной газете «Пенза» в пятницу, 19 октября.

В Пензе маршрут №24 будет продлен до поселка Камыши-Хвощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данное решение было принято на основании обращения индивидуального предпринимателя Елены Крашенинниковой, обеспечивающей перевозки по данному направлению.

От остановки «Нефтебаза» общественный транспорт будет следовать по улице Кордон Сурка, федеральной автодороге М5 «Урал» и завершать маршрут в поселке Камыши-Хвощи, после чего этим же путем поедет обратно.

Протяженность маршрута увеличится до 17,4 км.

Максимальное количество транспортных средств на маршруте изменено с одного до двух.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении транспорта и связи Пензы, дата, когда транспорт начнет курсировать по продленному пути, пока неизвестна.

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