EN
15:18:34 Суббота, 20 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе намечено выложить плиткой девять тротуаров в рамках проекта «БКД»

14:00 | 20.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Укладка плитки запланирована в Пензе на девяти тротуарах в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Схемы их ремонта рассмотрены в ходе совещания в мэрии в субботу, 20 октября.

В Пензе намечено выложить плиткой девять тротуаров в рамках проекта «БКД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Присутствующие также обсудили границы 134 объектов улично-дорожной сети, которые помимо тротуаров будут предложены для включения в проект, виды покрытия и совершенствование системы водоотведения с проезжей части.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость обустройства парковок у образовательных учреждений.

Кроме того, он распорядился установить гранитный бордюр по обеим сторонам на участке от улицы Чехова до улицы Плеханова, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Раскрыта кража кабеля со стройки в Арбеково На субботник в Кузнецке вышли более 4 тыс. человек — мэрия
Мошенник под видом следователя обманул жительницу Пензы и ее отца В цехе лакировки в Пензе произошел пожар
В парке «Комсомольский» в Пензе прошел субботник В Грабово сгорело 5 тонн сена
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама