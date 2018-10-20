В Пензе намечено выложить плиткой девять тротуаров в рамках проекта «БКД» Общество

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Укладка плитки запланирована в Пензе на девяти тротуарах в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Схемы их ремонта рассмотрены в ходе совещания в мэрии в субботу, 20 октября.

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Присутствующие также обсудили границы 134 объектов улично-дорожной сети, которые помимо тротуаров будут предложены для включения в проект, виды покрытия и совершенствование системы водоотведения с проезжей части.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость обустройства парковок у образовательных учреждений.

Кроме того, он распорядился установить гранитный бордюр по обеим сторонам на участке от улицы Чехова до улицы Плеханова, сообщает пресс-служба мэрии.