В Пензе на базе библиотеки для детей и юношества пройдет мероприятие к 100-летию ВЛКСМ Общество

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Молодежный съезд «Мы сильны нашей верною дружбой!», посвященный 100-летию ВЛКСМ, пройдет в библиотеке для детей и юношества Пензы в пятницу, 26 октября.

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Как отмечается в анонсе мероприятия, принять участие в нем приглашены студенты колледжей и вузов, активисты современных молодежных организаций, комсомольские лидеры прошлых лет, а также представители министерства культуры и туризма Пензенской области.

Планируется, что в центре внимания собравшихся будут такие темы, как патриотическое воспитание подрастающего поколения, установление межкультурного диалога в молодежной среде и развитие волонтерства.

Начало съезда намечено на 14.00.