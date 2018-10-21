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В Пензе на базе библиотеки для детей и юношества пройдет мероприятие к 100-летию ВЛКСМ

10:49 | 21.10.2018 | Общество

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Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Молодежный съезд «Мы сильны нашей верною дружбой!», посвященный 100-летию ВЛКСМ, пройдет в библиотеке для детей и юношества Пензы в пятницу, 26 октября.

В Пензе на базе библиотеки для детей и юношества пройдет мероприятие к 100-летию ВЛКСМ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в анонсе мероприятия, принять участие в нем приглашены студенты колледжей и вузов, активисты современных молодежных организаций, комсомольские лидеры прошлых лет, а также представители министерства культуры и туризма Пензенской области.

Планируется, что в центре внимания собравшихся будут такие темы, как патриотическое воспитание подрастающего поколения, установление межкультурного диалога в молодежной среде и развитие волонтерства.

Начало съезда намечено на 14.00.

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