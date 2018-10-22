Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ Общество

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился на Северный Кавказ в служебную командировку, которая продлится 180 суток.

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Проводить их у здания регионального ведомства на улице Пушкина собрались родные, друзья и коллеги.

Перед поездкой все сотрудники прошли обучение в Нижнем Новгороде, а также приняли участие в тренингах и сдали экзамены в Пензе.

Часть из них командирована в Чечню впервые, однако есть те, кто был там уже неоднократно. Так, оперативный дежурный группы по управлению нарядами УМВД России по Пензе Александр Федящин отправился в третий раз.

Обращаясь к собравшимся, временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Вадим Ковтун отметил, что руководство ведомства направляет для охраны общественного порядка в Чечне самых ответственных сотрудников.

Он выразил надежду на то, что поставленные перед ними задачи будут выполнены в полном объеме и все вернутся домой живыми и здоровыми.