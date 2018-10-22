Скончался прокурор Белинского района Сергей Полетаев Общество

Белинский, 22 октября 2018. PenzaNews. Прокурор Белинского района Пензенской области старший советник юстиции Сергей Полетаев скоропостижно скончался на 54-м году жизни.

Фото: Procpenza.ru

«Коллектив прокуратуры Пензенской области глубоко скорбит об утрате этого замечательного человека и высокого профессионала, отдавшего всю свою жизнь служению Родине», — отмечается в некрологе, размещенном на сайте регионального надзорного ведомства.

Церемония прощания с Сергеем Полетаевым состоится в доме культуры города Белинского в предстоящий вторник, 23 октября, с 10.00 до 12.00.

Сергей Полетаев, начав службу со стажера районной прокуратуры в 1989 году, работал следователем, а затем более 22 лет возглавлял каменскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру Белинского района.

Его успехи и достижения по службе неоднократно были отмечены генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.