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В Пензе чиновник оштрафован за нарушение порядка включения в реестр обманутых дольщиков

11:01 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Начальник отдела государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог Госжилстройтехинспекции Пензенской области Роман Брешев оштрафован на 3 тыс. рублей за нарушение порядка включения граждан в реестр обманутых дольщиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова

В Пензе чиновник оштрафован за нарушение порядка включения в реестр обманутых дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В августе 2018 года в Госжилстройтехинспекцию региона от трех физических лиц поступили заявления о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Поскольку жилые помещения приобретались этими лицами по договорам уступки прав требования, они не смогли представить первоначальные договоры участия в долевом строительстве, сторонами которых не являлись», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что им было отказано во включении в реестр по причине непредставления всех необходимых документов, что является нарушением требований федеральных законов «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также правил ведения реестра пострадавших граждан и регламента предоставления данной госуслуги.

«Вместе с тем закон запрещает органам, предоставляющим государственные услуги, требовать предоставления документов, которые находятся в их распоряжении и в распоряжении иных органов. Недостающие договоры участия в долевом строительстве могли быть получены Госжилстройтехинспекцией Пензенской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия с органами Росреестра», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, по итогам проверки прокуратурой области в отношении Романа Брешева было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

«После этого государственный орган принял меры к устранению выявленных нарушений и включению граждан в реестр. Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо оштрафовано на 3 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу, срок для его обжалования не истек», — уточнила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ.

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