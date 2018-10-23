Оператор ГТРК «Пенза» вышел в финал конкурса «ТЭФИ-Регион» Общество

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Оператор гостелерадиокомпании «Пенза» Борис Рац вошел в число финалистов всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».

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В номинации «Оператор телевизионной программы/фильма» он отмечен за работу «Дело мое идет — школа живет».

Как сообщается на сайте премии, тройки финалистов были определены в 20 номинациях.

Заключительный этап конкурса пройдет в Самаре с 24 по 27 ноября. Церемония награждения победителей состоится 26 ноября.

Конкурс «ТЭФИ-Регион» организован фондом «Академия российского телевидения». Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Лучшие работы будут определены в двух тематических направлениях — «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».