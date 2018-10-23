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Поезд «Сура» будет отправляться из Пензы позже, а прибывать из Москвы раньше

13:33 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Расписание фирменного поезда «Сура», ежедневно курсирующего из Пензы в Москву и обратно, будет изменено с 9 декабря.

Поезд «Сура» будет отправляться из Пензы позже, а прибывать из Москвы раньше

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Если до этой даты состав будет отправляться из Пензы в 20.51, то после — в 21.35. При этом время прибытия в столицу останется тем же — 8.23.

Время нахождения в пути будет сокращено с 11 часов 32 минут до 10 часов 48 минут.

Поезд сообщением «Москва — Пенза» будет, как и прежде, отправляться в 20.40. Однако время прибытия в пункт назначения изменится — с 8.05 в период по 8 декабря включительно до 7.35 начиная со следующего дня.

Время в пути из Москвы в Пензу уменьшится с 11 часов 25 минут до 10 часов 55 минут.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, с 9 декабря фирменный поезд «Сура» будет следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-1.

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