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В Пензенской области пройдет второй этап марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

18:46 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Второй этап марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!», который организован в рамках всероссийской акции, пройдет в Пензенской области со 2 по 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области пройдет второй этап марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в ходе первого этапа — с 21 марта по 30 апреля — было собрано и сдано на переработку свыше 41 тонны макулатуры, что эквивалентно более 400 спасенным деревьям.

К участию в марафоне приглашены образовательные и общественные организации, предприятия, коммерческие компании и другие заинтересованные лица.

Для того, чтобы результат был официально учтен, необходимо оставить заявку на сайте Сдай-бумагу.рф, после чего требуется собрать не менее 300 кг макулатуры в одном месте. Отдельные граждане, желающие присоединиться к акции, могут обратиться в ближайшее учреждение или по месту работы.

Марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» призван побудить людей задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также привлечь их внимание к темам ресурсосбережения и вторичной переработки отходов.

Проект построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры, а победители в итоге получают ценные призы.

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