EN
16:34:15 Среда, 24 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Максим Уханов сообщил о грядущих переменах в органах статистики

13:55 | 24.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Ряд нововведений ждет работников органов статистики в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Максим Уханов сообщил о грядущих переменах в органах статистики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 1 января 2020 года планируется передать отдельные функции финансовой деятельности территориальных органов статистики в Федеральное казначейство», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Пензастата, состоявшегося в среду, 24 октября.

Максим Уханов добавил, что также в Росстате наметилась тенденция к оптимизации численности территориальных органов за счет сокращения районных подразделений.

«В качестве мотивации приводятся доводы о снижении нагрузки на районное звено за счет внедрения электронного документооборота, снижении объема платных услуг, экономии затрат на содержание зданий и помещений, коммунальных платежей. Хочу сразу успокоить руководителей районных подразделений, присутствующих в этом зале — мы не жаждем крови. Напротив, мы один из немногих территориальных органов, кто сохранил районные подразделения в таком же составе. Мы и дальше, если позволят обстоятельства, будем стремиться сохранить вас как связующее звено с органами местного самоуправления. Это особо значимо в период переписи и сплошных обследований», — пояснил руководитель Пензастата.

Он отметил, что в текущем году была продолжена работа по оптимизации производственных помещений.

«Планируется сокращение площадей в девяти районах и городах области», — уточнил глава территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.

Максим Уханов сообщил также, что в условиях оптимизации за девять месяцев было сокращено три вакантные должности.

«Причем прием работников строго запрещен, особенно в районные подразделения», — сказал он.

Загрузка...
Читайте также
В мэрии Пензы разъяснили новый порядок действий при возведении частных и дачных домов В Пензе подростков заподозрили в попытке угона автомобиля с улицы Одесской
В Пензе вскрыли махинацию при внесении изменений в ЕГРЮЛ В Пензе двоих предпринимателей уличили в нарушении правил перевозки пассажиров
ЦСК ВВС обыграл пензенский «Дизель» в овертайме В Пензе впервые пройдет областной конкурс «Мама, папа, я — интеллектуальная семья»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама