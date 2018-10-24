Максим Уханов сообщил о грядущих переменах в органах статистики Общество

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Ряд нововведений ждет работников органов статистики в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 1 января 2020 года планируется передать отдельные функции финансовой деятельности территориальных органов статистики в Федеральное казначейство», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Пензастата, состоявшегося в среду, 24 октября.

Максим Уханов добавил, что также в Росстате наметилась тенденция к оптимизации численности территориальных органов за счет сокращения районных подразделений.

«В качестве мотивации приводятся доводы о снижении нагрузки на районное звено за счет внедрения электронного документооборота, снижении объема платных услуг, экономии затрат на содержание зданий и помещений, коммунальных платежей. Хочу сразу успокоить руководителей районных подразделений, присутствующих в этом зале — мы не жаждем крови. Напротив, мы один из немногих территориальных органов, кто сохранил районные подразделения в таком же составе. Мы и дальше, если позволят обстоятельства, будем стремиться сохранить вас как связующее звено с органами местного самоуправления. Это особо значимо в период переписи и сплошных обследований», — пояснил руководитель Пензастата.

Он отметил, что в текущем году была продолжена работа по оптимизации производственных помещений.

«Планируется сокращение площадей в девяти районах и городах области», — уточнил глава территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.

Максим Уханов сообщил также, что в условиях оптимизации за девять месяцев было сокращено три вакантные должности.

«Причем прием работников строго запрещен, особенно в районные подразделения», — сказал он.