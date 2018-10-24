В мэрии Пензы разъяснили новый порядок действий при возведении частных и дачных домов Общество

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Новый порядок начала строительства или реконструкции индивидуальных жилых и дачных домов носит уведомительный порядок, при котором жители Пензы не должны получать в мэрии специальное разрешение. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 24 октября.

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Он пояснил, что перед началом данных работ гражданин должен направить в мэрию уведомление, а также ряд документов, в том числе подтверждающих право владения земельным участком.

Магомед Агамагомедов обратил внимание на то, что если строительство объекта было начато до 4 августа, когда вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, то до 1 марта 2019 года гражданин вправе также подать уведомление о начале работ.

«Ранее какой-либо разрешительной документации на строительство садовых домов не требовалось совсем. С 1 января 2019 года для строительства садового дома также потребуется оформить установленную законом документацию», — отметил вице-мэр.

Как пояснила начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы Нина Кутырева, необходимо помнить о том, что можно считать индивидуальным жилым домом: это отдельно стоящее здание, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости и квартиры с количеством наземных этажей не более трех и с высотой не более 20 метров.

Она пояснила, что найти перечень документов, которые требуется подготовить при начале строительства или реконструкции, можно найти на сайте городской администрации.

В свою очередь директор МУП «ОГСАГиТИ» Андрей Першин призвал граждан, имеющих какие-либо вопросы относительно нового порядка, обращаться в муниципальное предприятие за консультацией, которую можно получить бесплатно.

Он напомнил также, что по дачной амнистии до конца года дома на садовых участках можно оформить в упрощенном порядке.