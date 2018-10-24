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На детский телефон доверия с начала года поступило около 5 тыс. звонков от пензенцев

18:36 | 24.10.2018 | Общество

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Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. 4 тыс. 639 жителей Пензенской области получили психологическую помощь по единому детскому телефону доверия с января по сентябрь 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

На детский телефон доверия с начала года поступило около 5 тыс. звонков от пензенцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них 3 тыс. 796 человек — дети и подростки, 362 — родители несовершеннолетних, а еще 481 — учителя, соседи и иные заинтересованные лица», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что детский телефон доверия действует по номеру 8-800-2000-122.

Единый общероссийский детский телефон доверия функционирует с 2010 года.

Звонок на него является бесплатным как со стационарного, так и с мобильного телефона. Психологическую помощь можно получить в круглосуточном режиме, анонимно и бесплатно. Тайна обращения гарантируется.

В случае необходимости с согласия подростка осуществляется выезд передвижной мобильной бригады службы «Примирение».

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