В Пензе рассматривается возможность установки светофора на улице Большой Арбековской Общество

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Возможность установки светофора с вызывной фазой на улице Большой Арбековской в 2019 году рассматривается в Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в который включен участок от 5-го проезда Кольцова до 1-го Виражного проезда. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе встречи представителей власти с группой местных жителей.

Фото: Pgduma.ru

Люди выразили обеспокоенность тем фактом, что водители нередко игнорируют наличие нерегулируемого пешеходного перехода в районе 1-го Онежского проезда и не сбавляют скорость, а в темное время суток установленные неподалеку фонари освещают лишь небольшую часть дороги.

В подтверждение своих слов об опасной дорожной обстановке они напомнили о пешеходе, который был насмерть сбит накануне утром.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в качестве временной меры планируется установить знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч и камеры, фиксирующие нарушения ПДД. До этого момента в часы-пик у пешеходного перехода будут дежурить сотрудники ГИБДД.