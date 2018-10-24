EN
00:59:47 Четверг, 25 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе рассматривается возможность установки светофора на улице Большой Арбековской

19:20 | 24.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Возможность установки светофора с вызывной фазой на улице Большой Арбековской в 2019 году рассматривается в Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в который включен участок от 5-го проезда Кольцова до 1-го Виражного проезда. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе встречи представителей власти с группой местных жителей.

В Пензе рассматривается возможность установки светофора на улице Большой Арбековской

Фото: Pgduma.ru

Люди выразили обеспокоенность тем фактом, что водители нередко игнорируют наличие нерегулируемого пешеходного перехода в районе 1-го Онежского проезда и не сбавляют скорость, а в темное время суток установленные неподалеку фонари освещают лишь небольшую часть дороги.

В подтверждение своих слов об опасной дорожной обстановке они напомнили о пешеходе, который был насмерть сбит накануне утром.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в качестве временной меры планируется установить знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч и камеры, фиксирующие нарушения ПДД. До этого момента в часы-пик у пешеходного перехода будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Загрузка...
Читайте также
На детский телефон доверия с начала года поступило около 5 тыс. звонков от пензенцев В Пензенской области условный срок получила женщина, ударившая мужа ножом
В Пензе подростков заподозрили в попытке угона автомобиля с улицы Одесской В Пензе вскрыли махинацию при внесении изменений в ЕГРЮЛ
Максим Уханов сообщил о грядущих переменах в органах статистики В Пензе двоих предпринимателей уличили в нарушении правил перевозки пассажиров
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама