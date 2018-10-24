В Пензе рассматривается возможность установки светофора на улице Большой Арбековской
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Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Возможность установки светофора с вызывной фазой на улице Большой Арбековской в 2019 году рассматривается в Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в который включен участок от 5-го проезда Кольцова до 1-го Виражного проезда. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе встречи представителей власти с группой местных жителей.
Фото: Pgduma.ru
Люди выразили обеспокоенность тем фактом, что водители нередко игнорируют наличие нерегулируемого пешеходного перехода в районе 1-го Онежского проезда и не сбавляют скорость, а в темное время суток установленные неподалеку фонари освещают лишь небольшую часть дороги.
В подтверждение своих слов об опасной дорожной обстановке они напомнили о пешеходе, который был насмерть сбит накануне утром.
Как сообщает пресс-служба гордумы, в качестве временной меры планируется установить знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч и камеры, фиксирующие нарушения ПДД. До этого момента в часы-пик у пешеходного перехода будут дежурить сотрудники ГИБДД.