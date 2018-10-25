В Пензе открыт музей молодежи Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Музей молодежи открыт в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он расположен на втором этаже дома молодежи в помещении, где прежде находился пресс-зал.

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся вечером в минувшую среду, 24 октября, право перерезать символическую красную ленту было предоставлено заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову, главе счетной палаты региона Михаилу Макарову и автору экспозиции Олегу Машину.

Олег Ягов поблагодарил создателя музея за активную работу, которая на протяжении последних недель шла практически круглосуточно, и всех, кто предоставил предметы для выставки.

Также он пообещал принести несколько экспонатов во время следующего визита.

В свою очередь Олег Машин выразил признательность всем, кто оказал помощь в подготовке.

«Раз в четыре месяца здесь будет меняться экспозиция», — сказал он.

Первая экспозиция посвящена 100-летию ВЛКСМ. Она разделена на несколько зон по хронологии.

Здесь можно увидеть знамена, советские газеты, фотографии, награды, книги, канцелярские принадлежности, значки, одежду и другие экспонаты.