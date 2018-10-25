В пензенском сквере Полярников высадят 210 деревьев и кустарников Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. 210 деревьев и кустарников будут высажены в сквере Полярников в Пензе напротив гимназии №4 «Ступени» в предстоящую пятницу, 26 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что это будет сделано в рамках проекта «Возвращение к родным берегам» в честь 210-летия известного мореплавателя Лаврентия Загоскина.

В частности, согласно разработанной схеме, планируется посадить обыкновенные и голубые ели, барбарис Тунберга, спирею японскую, пихту, горную сосну, можжевельник, пузыреплодник и хвойный кустарник микробиоту.

Акция состоится в 10.30. В ней примут участие ученики гимназии.