Пензенский губернатор предложил организовать круглосуточный мониторинг соцсетей Общество

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать круглосуточный мониторинг социальных сетей в рамках работы по профилактике преступлений и правонарушений среди молодежи.

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«Предлагаю организовать круглосуточную работу региональной мобильной группы мониторинга интернет-сообществ в социальных сетях, популярных среди пензенской молодежи, активнее противопоставлять деструктивному содержанию позитивную информацию», — сказал он в ходе форума «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 25 октября.

Также глава региона предложил рассмотреть вопрос об увеличении возраста, с которого выдается разрешение на приобретение оружия.

Кроме того, Иван Белозерцев высказался в пользу принятия регионального закона о профилактике преступлений и создания интерактивной карты ДТП на пензенских дорогах, благодаря которой водители смогут узнать о потенциально опасных участках, сообщает пресс-служба облправительства.