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Пензенский губернатор предложил организовать круглосуточный мониторинг соцсетей

13:31 | 25.10.2018 | Общество

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать круглосуточный мониторинг социальных сетей в рамках работы по профилактике преступлений и правонарушений среди молодежи.

Пензенский губернатор предложил организовать круглосуточный мониторинг соцсетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предлагаю организовать круглосуточную работу региональной мобильной группы мониторинга интернет-сообществ в социальных сетях, популярных среди пензенской молодежи, активнее противопоставлять деструктивному содержанию позитивную информацию», — сказал он в ходе форума «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 25 октября.

Также глава региона предложил рассмотреть вопрос об увеличении возраста, с которого выдается разрешение на приобретение оружия.

Кроме того, Иван Белозерцев высказался в пользу принятия регионального закона о профилактике преступлений и создания интерактивной карты ДТП на пензенских дорогах, благодаря которой водители смогут узнать о потенциально опасных участках, сообщает пресс-служба облправительства.

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