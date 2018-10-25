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Транспорт пустят в объезд из-за ремонта сетей вблизи универсама на проспекте Строителей

17:02 | 25.10.2018 | Общество

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта будут изменены в связи с проведением неотложных ремонтных работ на проспекте Строителей в Пензе начиная с вечера четверга, 25 октября.

Транспорт пустят в объезд из-за ремонта сетей вблизи универсама на проспекте Строителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ремонт будет проводиться в районе дома №90 на проспекте Строителей — неподалеку от остановки «Универсам №175».

Проезд будет скорректирован с 21.00 до 6.00 26 октября или до окончания работ.

Автобусы большого и малого классов №№4, 6, 33, 39, 54, 55, 82C и 99 будут направлены по улицам Стасова, Рахманинова, Тернопольской и далее по обычной схеме по проспекту Строителей.

Пассажирский транспорт, следующий по маршрутам №№16, 18, 70, 77, 80, 81, также будет двигаться в объезд по тем же улицам и до проспекта Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

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