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60-летие пензенского телевидения отпраздновали масштабным 3D-шоу

19:44 | 25.10.2018 | Общество

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Масштабное мультимедийное шоу с участием приглашенных артистов и сотрудников ГТРК «Пенза» стало украшением юбилейного вечера, посвященного 60-летию пензенского телевидения.

60-летие пензенского телевидения отпраздновали масштабным 3D-шоу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие в киноконцертном зале «Пенза» объединило ветеранов журналистики, сотрудников СМИ, судьба которых в разные годы была связана с гостелерадиокомпанией, представителей власти и гостей из других регионов.

В их числе — заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, а также ведущая программы «Вести» Мария Ситтель и начальник отдела сбора информации на территории России и стран СНГ телеканала «Россия» Анна Ситтель, начинавшие трудовую деятельность в Пензе.

Перед необычным телеспектаклем собравшиеся ознакомились с фотовыставкой в фойе, а также смогли сфотографироваться с уже вошедшей в историю телевизионной техникой.

В ходе торжественного вечера наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам гостелерадиокомпании были вручены почетные грамоты и благодарности.

За высокие достижения в профессиональной деятельности почетным знаком «Во славу земли Пензенской» отмечена Маргарита Гончарова, более 40 лет проработавшая на областном радио.

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