Генплан Пензы будет актуализирован примерно через год Общество

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Генеральный план Пензы будет полностью актуализирован примерно через год. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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«На сегодняшний день в рамках подписанного контракта с институтом «Гипрогор» мы будем актуализировать генплан, ПЗЗ [правила землепользования и застройки], местные нормативы градопроектирования», — пояснил он в ходе 50-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 октября.

Магомед Агамагомедов добавил, что в числе прочих задач институту необходимо привести назначение зон в соответствие с реальным использованием территории, в частности, той, где имеет место индивидуальное жилищное строительство.

«Мы в ноябре следующего года должны уже иметь результат по актуализации полностью генплана», — уточнил заместитель главы администрации Пензы.