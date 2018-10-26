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Генплан Пензы будет актуализирован примерно через год

13:54 | 26.10.2018 | Общество

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Генеральный план Пензы будет полностью актуализирован примерно через год. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Генплан Пензы будет актуализирован примерно через год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в рамках подписанного контракта с институтом «Гипрогор» мы будем актуализировать генплан, ПЗЗ [правила землепользования и застройки], местные нормативы градопроектирования», — пояснил он в ходе 50-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 октября.

Магомед Агамагомедов добавил, что в числе прочих задач институту необходимо привести назначение зон в соответствие с реальным использованием территории, в частности, той, где имеет место индивидуальное жилищное строительство.

«Мы в ноябре следующего года должны уже иметь результат по актуализации полностью генплана», — уточнил заместитель главы администрации Пензы.

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