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В Пензе прочтут послание, написанное студентами аграрного вуза 50 лет назад

15:13 | 26.10.2018 | Общество

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Письмо студентов Пензенского сельскохозяйственного института, датированное 1968 годом, будет зачитано в торжественной обстановке в день 100-летия комсомола, 29 октября.

В Пензе прочтут послание, написанное студентами аграрного вуза 50 лет назад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония извлечения и вскрытия капсулы с посланием состоится в 10.00 на территории Пензенского государственного аграрного университета на улице Ботанической.

Ожидается, что в мероприятии примут участие официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев, представители регионального правительства и городской администрации, а также педагоги и студенты.

В качестве почетных гостей на церемонию приглашены пензенцы, принимавшие непосредственное участие в закладке капсулы с письмом потомкам 50 лет назад.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского ГАУ, мероприятие по извлечению послания из прошлого отмечено Росмолодежью в числе лучших проектов по результатам всероссийского конкурса, направленного на патриотическое воспитание молодежи.

В советские годы была широко распространена практика закладки так называемых «капсул времени» с письмами потомкам.

Послания, адресованные будущим поколениям, оставляли на крупных стройках, при установке памятников и монументов. Нередко закладка капсул была приурочена к важным датам.

Одно из таких посланий было написано студентами Пензенского сельскохозяйственного института в 1968 году.

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