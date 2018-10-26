Суд обязал предпринимателя вернуть городу участок в центре Пензы Общество

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области обязал индивидуального предпринимателя Вардана Мелконяна вернуть городу земельный участок в центре Пензы площадью 190 кв. метров, который был передан в аренду на период до апреля 2053 года по договору, заключенному с комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии 13 августа 2004 года.

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Согласно материалам дела, изначально земельный участок площадью 90 кв. метров для строительства павильона с торговым залом был передан на 49 лет в аренду Любови Набоковой. 1 июня 2006 года в договор были внесены коррективы в части увеличения площади участка с 90 до 190 кв. метров.

1 сентября 2005 года главой администрации Пензы было издано постановление о разрешении строительства на этой земле павильона с торговым залом.

6 апреля 2007 года Вардан Мелконян приобрел у Любови Набоковой незавершенный строительством объект со степенью готовности 10%, находящийся на данном участке, а 8 мая между ними был заключен договор уступки прав и обязанностей по договору с КУМИ.

В 2009 году решением Пензенской городской думы были утверждены правила землепользования и застройки и карта градостроительного зонирования, согласно которой земельный участок расположен в «Зоне открытых пространств» (Р-3). Она не предусматривает строительства или размещения павильона с торговым залом.

В соответствии с заключением эксперта, в настоящее время на данном участке находится фундамент, состоящий из трех стен и деревянной конструкции. Определить точную степень его готовности нельзя. При этом признаки объекта незавершенного строительства как недвижимого имущества у фундамента отсутствуют.

С учетом этого факта земельный участок ввиду прекращения действия договора аренды должен быть возвращен в том состоянии, в каком он был получен, то есть свободным от имущества.

Решением суда с Вардана Мелконяна в федеральный бюджет взыскана государственная пошлина в сумме 12 тыс. рублей, в пользу управления муниципального имущества мэрии — расходы по оплате судебной экспертизы в размере 20 тыс. 400 рублей.

Комментируя ситуацию с земельным участком, который на протяжении многих лет огорожен металлическим забором, вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов подчеркнул, что до изменения генплана и правил землепользования и застройки предпринимателю «никто не мешал» реализовать свое право на строительство павильона.

«Год-два [назад] он к нам обратился официально за разрешением уже на строительство не павильона, а объекта общепита двухэтажного», — пояснил заместитель главы городской администрации.

Он добавил, что ни управление градостроительства и архитектуры мэрии, ни главные архитекторы Пензы и области «какого-либо двух- или одноэтажного объекта на данной территории сегодня не видят», так как построить что-либо там по нынешним нормам нельзя.

«Понимая эту ситуацию, администрация города подала исковое заявление в суд о возврате данного земельного участка [...] с той целью, чтобы внести изменения в правила землепользования и застройки и оставить его зеленой зоной. Мы установим зону Р-2. Это зона рекреации», — сказал Магомед Агамагомедов.

По его словам, в этом случае «никто не сможет дальше покуситься» на то, чтобы возвести какой-либо объект неподалеку от драмтеатра.

«Территория должна работать на город. […] Может быть, мы через год там разобьем какой-то сквер», — отметил вице-мэр.