Ушел из жизни Николай Крутов Общество

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Николай Крутов, в разные годы занимавший должности главы управления по организации госзакупок Пензенской области, администрации Камешкирского района, а также заместителя министра экономики региона, скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Rkam.pnzreg.ru

«Ушел из жизни Николай Павлович Крутов — человек, много лет добросовестно работавший на благо области на разных должностях. Честный, порядочный, настоящий профессионал», — написал глава региона в своем микроблоге «Твиттер» в воскресенье, 28 октября.

Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким Николая Крутова.

«Скорблю вместе с вами», — добавил он.

Ушёл из жизни Николай Павлович Крутов-человек,много лет добросовестно работавший на благо области на разных должностях.Честный, порядочный,настоящий профессионал.Он скончался после тяжёлой болезни.Мои глубочайшие соболезнования семье,родным и близким.Скорблю вместе с вами. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) October 28, 2018

Крутов Николай Павлович родился в Красноармейске Саратовской области 10 мая 1956 года.

В 1977 году окончил Ульяновское высшее танковое командное училище, в 1987 году — Военно-политическую академию в Москве, в 2006 году — Пензенский государственный университет.

С 1977 по 1984 годы проходил службу в первичных командно-политических должностях.

В 1987 году после окончания Военно-политической академии служил в Германии в должности заместителя командира 64 мотострелкового полка по политчасти, а затем — заместителя начальника военно-политического отдела 35 мотострелковой дивизии.

В марте 1992 года был переведен в Каменку Пензенской области, где служил заместителем командира 190 ракетной бригады по работе с личным составом, заместителем военного комиссара города.

В апреле 2001 года переведен в Башкортостан. Около двух лет прослужил в должности военного комиссара города Белебей.

С января 2003 года по ноябрь 2004 года — первый заместитель военного комиссара Пензенской области.

В ноябре 2004 года был назначен военным комиссаром Мордовии.

С сентября 2006 года по октябрь 2007 года — заместитель начальника главного управления Спецстроя РФ по Приволжскому федеральному округу в Саратове.

С октября 2007 года по июнь 2009 года — начальник управления по организации государственных закупок Пензенской области.

После этого временно не работал.

С 19 апреля 2012 года по 19 февраля 2016 года — глава администрации Камешкирского района Пензенской области.

В феврале 2016 года был назначен на должность заместителя министра – начальника управления государственного регулирования в экономике и контроля в сфере закупок Минэкономики Пензенской области.