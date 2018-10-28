EN
18:04:23 Воскресенье, 28 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском районе подано 33 иска о понуждении родителей оформить часть жилья на детей

14:10 | 28.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области направила за первые девять месяцев 2018 года 33 исковых заявления о понуждении родителей оформить в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми жилье, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенском районе подано 33 иска о понуждении родителей оформить часть жилья на детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«17 исков судом рассмотрены. Из них 15 удовлетворены», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что по двум заявлениям производство прекращено в связи с добровольным исполнением ответчиками требований прокурора в период рассмотрения дела.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе реальные сроки за сбыт наркотиков получили две женщины, имеющие малолетних детей В Пензе злоумышленники украли две опоры линий электропередач
Дзюдоист из Пензы завоевал «серебро» международного турнира В пензенском изоляторе временного содержания у женщины обнаружен героин
Жителя Пензы уличили в изготовлении стикеров с рекламой мест продажи наркотиков Прихожанам Успенского собора в Пензе 28 октября подарят евангелие
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама