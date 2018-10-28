В Пензенском районе подано 33 иска о понуждении родителей оформить часть жилья на детей Общество

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области направила за первые девять месяцев 2018 года 33 исковых заявления о понуждении родителей оформить в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми жилье, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«17 исков судом рассмотрены. Из них 15 удовлетворены», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что по двум заявлениям производство прекращено в связи с добровольным исполнением ответчиками требований прокурора в период рассмотрения дела.