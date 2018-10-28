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В Пензе скоропостижно скончался старший прокурор отдела гособвинителей Дмитрий Ганюхин

15:19 | 28.10.2018 | Общество

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Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области советник юстиции Дмитрий Ганюхин скоропостижно скончался в возрасте 48 лет.

В Пензе скоропостижно скончался старший прокурор отдела гособвинителей Дмитрий Ганюхин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из жизни ушел ответственный и честный служитель закона, опытный наставник, любящий муж и отец двоих детей», — отмечается в тексте некролога, размещенного на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что коллектив надзорного ведомства глубоко скорбит о кончине Дмитрия Ганюхина.

Прощание с ним пройдет в ритуальном зале на улице Светлой в Пензе в предстоящий понедельник, 29 октября, в 11.00.

Ганюхин Дмитрий Юрьевич родился в селе Лопатино Пензенской области 17 апреля 1970 года.

После окончания Саратовского юридического института имени Д.И. Курского в 1992 году начал службу с должности следователя районной прокуратуры. Работал старшим следователем прокуратуры, нижнеломовским межрайонным прокурором, заместителем прокурора Бессоновского района.

Затем более 11 лет замещал должность старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области.

Его успехи и достижения по службе отмечались генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

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