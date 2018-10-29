Пенза претендует на звание столицы «Тотального диктанта» Общество

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Пенза претендует на звание столицы «Тотального диктанта – 2019», голосование по выбору которой стартовало в понедельник, 29 октября.

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Также в борьбу за этот статус вступили Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Таллин и Уфа.

В городе, объявленном столицей «Тотального диктанта», будет организована главная площадка акции, на которой текст продиктует автор. С нее будет вестись трансляция на сайт проекта.

Кроме того, к этому городу будет приковано внимание СМИ.

В ходе онлайн-голосования , которое продлится по 19 ноября, поддержать конкурсантов может любой желающий. Допускается голосовать один раз в сутки.

21 ноября в 7.00 будет объявлен короткий список городов-претендентов, ставших лидерами онлайн-голосования.

2 февраля финалистам предстоит защитить свои проекты на официальном мероприятии в Новосибирске. Победитель будет определен общим решением жюри по итогам закрытого совещания.

«Тотальный диктант» пройдет 13 апреля.