EN
13:53:45 Понедельник, 29 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенза претендует на звание столицы «Тотального диктанта»

13:02 | 29.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Пенза претендует на звание столицы «Тотального диктанта – 2019», голосование по выбору которой стартовало в понедельник, 29 октября.

Пенза претендует на звание столицы «Тотального диктанта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в борьбу за этот статус вступили Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Таллин и Уфа.

В городе, объявленном столицей «Тотального диктанта», будет организована главная площадка акции, на которой текст продиктует автор. С нее будет вестись трансляция на сайт проекта.

Кроме того, к этому городу будет приковано внимание СМИ.

В ходе онлайн-голосования, которое продлится по 19 ноября, поддержать конкурсантов может любой желающий. Допускается голосовать один раз в сутки.

21 ноября в 7.00 будет объявлен короткий список городов-претендентов, ставших лидерами онлайн-голосования.

2 февраля финалистам предстоит защитить свои проекты на официальном мероприятии в Новосибирске. Победитель будет определен общим решением жюри по итогам закрытого совещания.

«Тотальный диктант» пройдет 13 апреля.

Загрузка...
Читайте также
Перспективы внедрения системы космического мониторинга оценят в Пензенской области Индекс промпроизводства составил в Пензенской области 102,7%
Бюджет Пензы получит от размещения елочных базаров около 1 млн. рублей Белозерцев предложил выделять пензенским врачам служебное жилье с правом выкупа
«Дни австрийской музыки в Пензе» пройдут с 7 по 10 ноября Задержаны подозреваемые в краже ограды, памятника и креста с могилы в Верхнем Ломове
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама