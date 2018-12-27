В Пензенской области утверждено расписание пригородных поездов в период праздников Общество

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Изменения внесены в расписание пригородных поездов в Пензенской области на период новогодних каникул.

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28 декабря они будут курсировать по расписанию четверга, 29 декабря — пятницы, с 30 декабря по 7 января субботы, 8 января — воскресенья, 9 января — понедельника.

В пятницу, 28 декабря, будут отменены поезда №6115 «Белинская — Пачелма», №6110 «Пачелма — Белинская». С 29 по 31 декабря и с 1 по 9 января они напротив будут назначены. Отправление со станции «Белинская» запланировано в 10.29, со станции «Пачелма» в 14.30.

Кроме того, 30 и 31 декабря и с 1 по 8 января 2019 года в расписание включены пригородные поезда №6170 «Рузаевка — Инза» в 7.17, и №6169 «Инза — Рузаевка» в 16.25, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.