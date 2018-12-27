Пропавший в середине декабря житель Сердобского района найден в Чебоксарах Общество

Сердобск, 27 декабря 2018. PenzaNews. Местонахождение 37-летнего жителя Сердобского района Пензенской области, который ушел из дома вечером 14 декабря и не вернулся, после чего были организованы его поиски, установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, 26 декабря следователям поступила информация о том, что разыскиваемый находится Чебоксарах.

«Он пояснил сотрудникам полиции, что вечером 14 декабря направился на попутном транспорте в Омск, а впоследствии оказался в Чебоксарах. Цель своей поездки гражданин не уточнил», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что обстоятельства, причины ухода мужчины из дома и его длительного отсутствия по месту жительства будут установлены в рамках доследственной проверки.

«По прибытии в Пензенскую область следователем от него будет получено дополнительное объяснение», — пояснила представитель управления.