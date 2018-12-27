Мэр Пензы поздравил воспитанников школы-интерната с приближающимся праздником Общество

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил с приближающимся Новым годом воспитанников школы-интерната №1, в которой учатся 180 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и неполных семей.

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что сам вырос в школе-интернате, где проводилась новогодняя елка, на которую хотели попасть дети со всего населенного пункта, так как там царила добрая атмосфера, было тепло и весело.

«У вас тоже очень дружный хороший коллектив. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и радости», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр выразил уверенность в том, что воспитанники интерната в будущем смогут многого добиться в жизни.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, после небольшого концерта Виктор Кувайцев передал учащимся подарки, подготовленные сотрудниками муниципалитета.