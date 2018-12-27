EN
23:36:10 Пятница, 28 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы поздравил воспитанников школы-интерната с приближающимся праздником

18:05 | 27.12.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил с приближающимся Новым годом воспитанников школы-интерната №1, в которой учатся 180 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и неполных семей.

Мэр Пензы поздравил воспитанников школы-интерната с приближающимся праздником

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что сам вырос в школе-интернате, где проводилась новогодняя елка, на которую хотели попасть дети со всего населенного пункта, так как там царила добрая атмосфера, было тепло и весело.

«У вас тоже очень дружный хороший коллектив. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и радости», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр выразил уверенность в том, что воспитанники интерната в будущем смогут многого добиться в жизни.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, после небольшого концерта Виктор Кувайцев передал учащимся подарки, подготовленные сотрудниками муниципалитета.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов В Пачелмском районе суд обязал обеспечить надлежащую охрану учреждений образования
Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком
В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама