EN
23:36:14 Пятница, 28 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Из Ирака доставят 30 российских детей, в том числе одного ребенка из Пензы — Кадыров

09:06 | 28.12.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. 30 российских детей, в том числе один из Пензы, будут доставлены из Ирака в РФ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Из Ирака доставят 30 российских детей, в том числе одного ребенка из Пензы — Кадыров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«30 декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка — из Чечни, по одному — из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — пояснил он.

Рамзан Кадыров добавил, что это результат титанической работы, проделанной в течение целого года в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по освобождению и доставке домой российских детей.

«Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — отметил Рамзан Кадыров.

Он выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову, министру обороны РФ Сергею Шойгу и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

По имеющимся данным, в настоящее время более 2 тыс. женщин и детей из России ожидают возвращения из Сирии и Ирака, куда они были вывезены мужьями и отцами, попавшими под влияние террористических организаций.

Ранее при содействии чеченских властей на Родину были эвакуированы более 100 женщин и детей из разных регионов России, а также Узбекистана и Казахстана.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов В Пачелмском районе суд обязал обеспечить надлежащую охрану учреждений образования
Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком
В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама