Из Ирака доставят 30 российских детей, в том числе одного ребенка из Пензы — Кадыров Общество

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. 30 российских детей, в том числе один из Пензы, будут доставлены из Ирака в РФ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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«30 декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка — из Чечни, по одному — из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — пояснил он.

Рамзан Кадыров добавил, что это результат титанической работы, проделанной в течение целого года в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по освобождению и доставке домой российских детей.

«Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — отметил Рамзан Кадыров.

Он выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову, министру обороны РФ Сергею Шойгу и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

По имеющимся данным, в настоящее время более 2 тыс. женщин и детей из России ожидают возвращения из Сирии и Ирака, куда они были вывезены мужьями и отцами, попавшими под влияние террористических организаций.

Ранее при содействии чеченских властей на Родину были эвакуированы более 100 женщин и детей из разных регионов России, а также Узбекистана и Казахстана.