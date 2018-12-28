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Лариса Рябихина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

18:00 | 28.12.2018 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Лариса Рябихина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Pnzreg.ru

Награду ей вручил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии, состоявшейся в губернаторском доме в пятницу, 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба облправительства, всего государственные и региональные награды, а также премии за выдающиеся достижения в области СМИ, культуры и искусства получили 49 человек.

В их числе — главный специалист-эксперт отдела лицензирования и ведомственного контроля министерства здравоохранения Пензенской области Галия Нагаева, которой присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, отмеченная почетной грамотой президента России.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев награжден почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

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