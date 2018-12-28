EN
23:38:29 Пятница, 28 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов

18:35 | 28.12.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Инструментальные энергетические обследования производственных объектов завершились в Пензенском районном управлении АО «Транснефть – Дружба».

В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Аудиторы проверили линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС) «Пенза-2», «Никулино», «Соседка», здание аппарата районного управления предприятия.

Аналогичные обследования прошли в Брянском, Мичуринском, Куйбышевском филиалах АО «Транснефть – Дружба».

В ходе проверки специалисты ООО «Транснефтьэнерго» провели инструментальные обследования магистральных и подпорных насосных, котельных, тепловых сетей, зданий и сооружений, систем освещения и отопления. Разработаны мероприятия по повышению энергетической эффективности, сформированы технические отчеты.

До конца декабря будет оформлен итоговый энергетический паспорт АО «Транснефть – Дружба», сообщает пресс-служба компании.

Энергетическое обследование производственных объектов АО «Транснефть – Дружба» осуществляется в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Плановый аудит проводится один раз в пять лет.

Загрузка...
Читайте также
В Пачелмском районе суд обязал обеспечить надлежащую охрану учреждений образования Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов
В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января
Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей В Пензе выясняют обстоятельства ДТП на улице Чаадаева, в котором погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама