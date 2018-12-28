В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов Общество

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Инструментальные энергетические обследования производственных объектов завершились в Пензенском районном управлении АО «Транснефть – Дружба».

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Аудиторы проверили линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС) «Пенза-2», «Никулино», «Соседка», здание аппарата районного управления предприятия.

Аналогичные обследования прошли в Брянском, Мичуринском, Куйбышевском филиалах АО «Транснефть – Дружба».

В ходе проверки специалисты ООО «Транснефтьэнерго» провели инструментальные обследования магистральных и подпорных насосных, котельных, тепловых сетей, зданий и сооружений, систем освещения и отопления. Разработаны мероприятия по повышению энергетической эффективности, сформированы технические отчеты.

До конца декабря будет оформлен итоговый энергетический паспорт АО «Транснефть – Дружба», сообщает пресс-служба компании.

Энергетическое обследование производственных объектов АО «Транснефть – Дружба» осуществляется в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Плановый аудит проводится один раз в пять лет.