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Сотрудник пензенского Минкультуры оштрафован за оставленное без ответа обращение

13:05 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры и туризма Пензенской области оштрафован на 5 тыс. рублей за оставленное без ответа обращение гражданина.

Сотрудник пензенского Минкультуры оштрафован за оставленное без ответа обращение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ответ не был дан на поступившее 18 сентября 2018 года на официальную электронную почту министерства обращение гражданина по вопросу создания музея в Никольске», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что чиновник оштрафован за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

«Постановление суда в законную силу не вступило», — отметила собеседница агентства.

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