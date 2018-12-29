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В Пензенской области осужденные за год сшили вещи на 19,5 млн. рублей

13:24 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Управление ФСИН России по Пензенской области за 2018 год в полном объеме исполнило 30 государственных контрактов на производство швейных изделий для внутрисистемных нужд уголовно-исполнительной системы на общую сумму 19,5 млн. рублей.

В Пензенской области осужденные за год сшили вещи на 19,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это вещевое имущество для личного состава и вещевое довольствие для спецконтингента. В частности, осужденные шили рубашки, блузки, брюки, костюмы для осужденных, головные уборы и постельное белье.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что вместе с тем все учреждения активно работают и со сторонними заказчиками в части оказания услуг по пошиву швейных изделий.

Полная загрузка швейных участков позволила трудоустроить 437 работников из числа осужденных.

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