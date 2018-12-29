В Пензенской области осужденные за год сшили вещи на 19,5 млн. рублей
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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Управление ФСИН России по Пензенской области за 2018 год в полном объеме исполнило 30 государственных контрактов на производство швейных изделий для внутрисистемных нужд уголовно-исполнительной системы на общую сумму 19,5 млн. рублей.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Это вещевое имущество для личного состава и вещевое довольствие для спецконтингента. В частности, осужденные шили рубашки, блузки, брюки, костюмы для осужденных, головные уборы и постельное белье.
В пресс-службе регионального ведомства отметили, что вместе с тем все учреждения активно работают и со сторонними заказчиками в части оказания услуг по пошиву швейных изделий.
Полная загрузка швейных участков позволила трудоустроить 437 работников из числа осужденных.