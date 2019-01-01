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Проект лесного плана Пензенской области согласован на федеральном уровне

14:10 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Специализированная комиссия федерального агентства лесного хозяйства РФ согласовала проект лесного плана Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

Проект лесного плана Пензенской области согласован на федеральном уровне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Лесной план предусматривает задачи, мероприятия и целевые показатели на период на 2019–2028 годов по развитию лесного комплекса региона с учетом состояния и особенностей ресурсов, а также сложившейся и планируемой систем их использования.

Документ прошел этап общественного обсуждения в интернете и доработан с учетом поступивших замечаний и предложений.

В течение 30 дней после согласования с федеральным агентством лесной план должен быть утвержден губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

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