Проект лесного плана Пензенской области согласован на федеральном уровне Общество

Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Специализированная комиссия федерального агентства лесного хозяйства РФ согласовала проект лесного плана Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

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Лесной план предусматривает задачи, мероприятия и целевые показатели на период на 2019–2028 годов по развитию лесного комплекса региона с учетом состояния и особенностей ресурсов, а также сложившейся и планируемой систем их использования.

Документ прошел этап общественного обсуждения в интернете и доработан с учетом поступивших замечаний и предложений.

В течение 30 дней после согласования с федеральным агентством лесной план должен быть утвержден губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.