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У пензенского предпринимателя нашли меховые изделия без маркировки

17:03 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Один из пензенских индивидуальных предпринимателей допустил в реализацию три изделия из натурального меха без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

У пензенского предпринимателя нашли меховые изделия без маркировки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Нарушения были выявлены при проведении внеплановой выездной проверки сотрудников ведомства.

Таким образом, предприниматель совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и нанесению информации, без соответствующей маркировки и информации, а также с нарушением установленного порядка».

Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района Пензы вынесено постановление о признании его виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде предупреждения.

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