В МЧС рассказали пензенцам, как безопасно нарядить елку Общество

Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Использование только сертифицированных заводских электрогирлянд для украшения дома и елки будет способствовать обеспечению противопожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

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В нем отмечается, что никогда не следует оставлять иллюминацию включенной на время сна или отсутствия дома.

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«При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что саму елку необходимо надежно закрепить на устойчивой подставке вдали от отопительных приборов.

«Не украшайте елку игрушками из легковоспламеняющихся материалов, не применяйте для ее освещения зажженные свечи и не разрешайте детям самостоятельно, без присмотра взрослых зажигать возле нее бенгальские огни и пользоваться хлопушками», — добавляется в сообщении.