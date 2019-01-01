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Свершения 2018 года открывают новые перспективы — Иван Белозерцев

12:17 | 31.12.2018 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Свершения пензенских тружеников в 2018 году открывают новые перспективы и позволяют ставить более масштабные задачи. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев, поздравляя жителей с наступающим Новым годом.

Свершения 2018 года открывают новые перспективы — Иван Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Примите самые сердечные поздравления с Новым годом — прекрасным, всеми любимым праздником, наполненным светом надежд и чудесным настроением, от которого всегда ждут добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!» — отметил глава региона.

Он выразил уверенность, что 2019-й продолжит эстафету созидания и станет временем успешных начинаний и радостных событий.

«Дорогие земляки! Пусть новый 2019 год принесет в каждый дом благополучие, счастье, согласие и любовь. Пусть ожидания и мечты станут реальностью, а стремления — достижениями! С праздником!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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