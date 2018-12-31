EN
19:32:50 Понедельник, 31 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев проверил готовность центра Пензы к новогодним торжествам

12:56 | 31.12.2018 | Общество

Печать

Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев вместе с главой Пензы Николаем Тактаровым проверил состояние территорий в центре города, которые отведены для торжеств в новогоднюю ночь.

Виктор Кувайцев проверил готовность центра Пензы к новогодним торжествам

Фото: Penza-gorod.ru

В понедельник, 31 декабря, в первую очередь они посетили Фонтанную площадь, где в этом году впервые залит каток, пообщались с подростками, которые катались там на коньках. Юные пензенцы положительно оценили ледовую площадку в центре города.

Фоторепортаж

Центр города

Затем они прошли по улице Московской на площадь Ленина, где установлена главная городская елка, организована новогодняя ярмарка, размещен дом Деда Мороза и обустроена мини-сцена.

Осмотрев площадь, где с 23.00 31 декабря до 3.00 1 января пройдет развлекательная программа, Виктор Кувайцев убедился, что приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей в период проведения праздничных мероприятий.

Он нацелил руководство МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и МУП «Пензадормост» на своевременную уборку данных площадок.

«Состояние территорий должно быть комфортным для пребывания», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе усилят профилактику после взрыва газа в доме в Магнитогорске Уходящий год оказался насыщен важными событиями — Николай Тактаров
Ликвидирован прорыв в частном секторе Пензы, оставивший без воды 25 домов Валерий Лидин пожелал пензенцам неиссякаемой энергии
Вышла первая серия сатирического мини-сериала о жизни пензенского губернатора В Пензу доставлено 2 тыс. экземпляров евангелия для раздачи прихожанам
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама