Виктор Кувайцев проверил готовность центра Пензы к новогодним торжествам Общество

Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев вместе с главой Пензы Николаем Тактаровым проверил состояние территорий в центре города, которые отведены для торжеств в новогоднюю ночь.

Фото: Penza-gorod.ru

В понедельник, 31 декабря, в первую очередь они посетили Фонтанную площадь, где в этом году впервые залит каток, пообщались с подростками, которые катались там на коньках. Юные пензенцы положительно оценили ледовую площадку в центре города.

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Центр города

Затем они прошли по улице Московской на площадь Ленина, где установлена главная городская елка, организована новогодняя ярмарка, размещен дом Деда Мороза и обустроена мини-сцена.

Осмотрев площадь, где с 23.00 31 декабря до 3.00 1 января пройдет развлекательная программа, Виктор Кувайцев убедился, что приняты необходимые меры для обеспечения безопасности людей в период проведения праздничных мероприятий.

Он нацелил руководство МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и МУП «Пензадормост» на своевременную уборку данных площадок.

«Состояние территорий должно быть комфортным для пребывания», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.