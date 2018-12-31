EN
19:32:24 Понедельник, 31 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

2018 год запомнится результатами общего труда — Виктор Кувайцев

13:38 | 31.12.2018 | Общество

Печать

Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. 2018 год запомнится результатами общего труда. Такое мнение высказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя жителей с наступающим Новым годом.

2018 год запомнится результатами общего труда — Виктор Кувайцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подводя итоги уходящего года, я хочу сказать вам спасибо. С каждым годом Пенза все больше преображается, становится современнее и удобнее, в ее развитии участвует все больше жителей. И 2018-й запомнится, прежде всего, результатами нашего общего труда — вместе нам удалось значительно продвинуться вперед и сделать городскую среду более комфортной и современной», — отметил он.

Мэр добавил, что в городе активно занимались ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, и поблагодарил всех за доверие, конструктивные идеи и помощь при их воплощении в жизнь.

«В 2019 году Пензу ждут новые планы и яркие события. Мы начинаем его с новогодних и рождественских праздников. Так пусть вместе с ароматом мандаринов и шоколада в каждый дом войдут атмосфера чуда, счастье и любовь! Желаю вам доброго здоровья, душевной гармонии, поддержки друзей и близких, семейного благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе усилят профилактику после взрыва газа в доме в Магнитогорске Уходящий год оказался насыщен важными событиями — Николай Тактаров
Ликвидирован прорыв в частном секторе Пензы, оставивший без воды 25 домов Валерий Лидин пожелал пензенцам неиссякаемой энергии
Вышла первая серия сатирического мини-сериала о жизни пензенского губернатора В Пензу доставлено 2 тыс. экземпляров евангелия для раздачи прихожанам
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама