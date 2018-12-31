2018 год запомнится результатами общего труда — Виктор Кувайцев Общество

Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. 2018 год запомнится результатами общего труда. Такое мнение высказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя жителей с наступающим Новым годом.

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«Подводя итоги уходящего года, я хочу сказать вам спасибо. С каждым годом Пенза все больше преображается, становится современнее и удобнее, в ее развитии участвует все больше жителей. И 2018-й запомнится, прежде всего, результатами нашего общего труда — вместе нам удалось значительно продвинуться вперед и сделать городскую среду более комфортной и современной», — отметил он.

Мэр добавил, что в городе активно занимались ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, и поблагодарил всех за доверие, конструктивные идеи и помощь при их воплощении в жизнь.

«В 2019 году Пензу ждут новые планы и яркие события. Мы начинаем его с новогодних и рождественских праздников. Так пусть вместе с ароматом мандаринов и шоколада в каждый дом войдут атмосфера чуда, счастье и любовь! Желаю вам доброго здоровья, душевной гармонии, поддержки друзей и близких, семейного благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.