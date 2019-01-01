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Валерий Лидин пожелал пензенцам неиссякаемой энергии

14:04 | 31.12.2018 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин пожелал жителям в новом году крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, мира и благополучия.

Валерий Лидин пожелал пензенцам неиссякаемой энергии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Минувший год был временем напряженного труда и серьезных испытаний. Вместе мы открывали новые предприятия и работали над инвестиционными проектами, возводили школы и детские сады, вели строительство жилья и дорог, делали территории комфортными для проживания», — отметил спикер регионального парламента.

Он добавил, что в 2019 году предстоит решение множества задач, направленных на социально-экономическое развитие Пензенской области и повышение уровня жизни населения.

«Пусть целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить мечты в реальность», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания региона.

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