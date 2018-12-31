Уходящий год оказался насыщен важными событиями — Николай Тактаров Общество

Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Уходящий 2018 год оказался насыщен важными событиями и принес много ярких моментов и новых достижений. Такое мнение высказал глава Пензы Николай Тактаров, поздравляя жителей с наступающими Новым годом и Рождеством.

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«Дорогие пензенцы, горячо и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Это самые добрые и любимые праздники: они объединяют людей и собирают родных и близких у семейного очага, они наполнены радостью, надеждами и ожиданиями чуда. Мы встречаем эти праздники с верой в счастливые перемены и верим, что новый год будет лучше, чем предыдущий», — отметил он.

Глава города поблагодарил всех, кто трудился на благо родного края и кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.

«Уверен, что достижения уходящего года послужат фундаментом для новых больших побед, и благодаря нашим совместным усилиям, заботливому и неравнодушному отношению Пенза станет еще комфортнее и благоустроеннее», — добавил Николай Тактаров.

Он пожелал жителям города в новом году только хороших перемен.

«Пусть Новый год станет для вас годом осуществления замыслов и добрых дел, пусть в ваших семьях царят мир и добро, согласие и любовь, взаимопонимание и благополучие! Счастья вам, крепкого здоровья, исполнения желаний и новых успехов на благо Родины!» — цитирует Николая Тактарова пресс-служба Пензенской городской думы.