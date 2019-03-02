Жильцы дома в Арбеково возмутились содержанием более 10 собак в одной из квартир Общество

Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Жители пятиэтажного дома №91 на проспекте Победы обратились в администрацию Октябрьского района Пензы с просьбой решить многолетнюю проблему содержанием более 10 собак в одной из квартир.

Фото: Penza-gorod.ru

Пензенцев не устраивает антисанитарное состояние жилья, сильный неприятный запах, круглосуточный вой и лай животных. Жители отметили, что боятся за свое здоровье и своих детей.

После обращения на место выехала заместитель главы администрации Октябрьского района города Людмила Коломыцева, сотрудники административной комиссии, отдела полиции №3 и руководство управляющей организации ООО «Возрождение». Они были намерены составить протокол по ст. 9.1 Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях «Нарушение тишины и покоя граждан».

Хозяев собак дома не оказалось. По словам соседей, они не живут в квартире, а лишь приходят кормить животных едой с окрестных помоек и из контейнеров около сетевых магазинов.

Людмила Коломыцева пообещала найти инструменты для решения проблемы и составить алгоритм совместных действий.

Она пригласила активных граждан прийти к ней на личный прием, сообщает пресс-служба мэрии.