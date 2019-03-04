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В Никольске женщина лишена свободы за 1 млн. рублей долга по алиментам

18:40 | 04.03.2019 | Общество

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 47-летней уроженке города Никольска Пензенской области, которая задолжала более 1 млн. рублей алиментов на содержание 16-летнего сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

В Никольске женщина лишена свободы за 1 млн. рублей долга по алиментам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что с июля 2012 года на содержание подростка, который живет с опекуном, не было перечислено ни рубля.

«Долгое время судебным приставам пришлось искать должницу. В конце 2018 года она была найдена и привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что после 10 суток административного ареста, женщина по-прежнему не желала перечислять алименты, и было возбуждено уголовное дело, по которому вынесен обвинительный приговор.

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