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В Пензе 11–15 марта будет организована горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты

13:15 | 05.03.2019 | Общество

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Горячая линия по вопросам невыплаты заработной платы будет организована в Пензе в период с 11 по 15 марта.

В Пензе 11–15 марта будет организована горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области, прием звонков планируется осуществлять по двум номерам.

Дежурный прокурор будет доступен по телефону: +7 (8412) 32-93-29. Кроме того, предлагается обратиться к прокурору управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ринату Аджигитову по номеру: +7 (8412) 32-90-56.

Горячая линия организована с целью выявления фактов нарушения трудовых прав граждан. Информация о невыплате зарплаты и передаче работодателем денег в конвертах будет приниматься в том числе на условиях анонимности.

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