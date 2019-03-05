В Пензе 11–15 марта будет организована горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты Общество

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Горячая линия по вопросам невыплаты заработной платы будет организована в Пензе в период с 11 по 15 марта.

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Как сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области, прием звонков планируется осуществлять по двум номерам.

Дежурный прокурор будет доступен по телефону: +7 (8412) 32-93-29. Кроме того, предлагается обратиться к прокурору управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ринату Аджигитову по номеру: +7 (8412) 32-90-56.

Горячая линия организована с целью выявления фактов нарушения трудовых прав граждан. Информация о невыплате зарплаты и передаче работодателем денег в конвертах будет приниматься в том числе на условиях анонимности.