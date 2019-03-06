В Пензе следователи проверят информацию о детях, оставленных на улице без верхней одежды Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту размещения в социальной сети информации о ненадлежащем исполнении местной жительницей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

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«В одной из социальных сетей размещено сообщение о том, что жительница Пензы жестоко обращается со своими детьми — 4-летнего мальчика и девочку, возраст которой не указан, оставляет без верхней одежды на улице. Со слов автора, женщина объясняет это воспитательными целями», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по имеющимся данным, семья живет в Железнодорожном районе.

«Органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, исследованы условия жизни и воспитания детей, а также будет выяснено, проводилась ли работа с данной семьей органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что по итогам проверки будет сделан вывод относительно наличия или отсутствия в действиях матери признаков состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».