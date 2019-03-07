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Виктор Кувайцев призвал вовремя нанести разметку на дорогах Пензы

08:39 | 07.03.2019 | Общество

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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал директора департамента ЖКЖ города Максима Иванкина заблаговременно подготовиться к нанесению разметки на дорогах.

Виктор Кувайцев призвал вовремя нанести разметку на дорогах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэр поручил разработать техническую документацию для объявления аукциона по нанесению горизонтальной разметки: в 2019 году термопластик планируется применить на 41 дороге, краску — на 138.

Он призвал также проследить, чтобы подрядчики начали обновлять разметку на дорогах, которые находятся на гарантии.

«С наступлением благоприятных погодных условий побуждайте подрядные организации приступать к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств. Необходимо своевременно приступить к нанесению разметки на дорогах города. Это вопрос обеспечения безопасности дорожного движения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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